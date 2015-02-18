В компании ВР считают возможным строительство ветки "Северного потока" до Великобритании

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В британской нефтегазовой группе ВР проект строительства ветки газопровода "Северный поток" до Великобритании считают возможным в долгосрочной перспективе. Об этом сообщил ТАСС источник в лондонской штаб-квартире энергетической компании.

"Была идея дотянуть "Северный поток" до Великобритании. В последнее время дискуссий об этом ни в России, ни в Великобритании нет. В долгосрочной перспективе, как кажется, это должно быть жизнеспособным вариантом", - отметил собеседник.

В 2012 году источники сообщали о конфиденциальных переговорах ВР с "Газпромом" о строительстве ветки газопровода для поставок больших объемов российского "голубого топлива" в Великобританию. Тогда в качестве потенциальных сроков сдачи назывался 2016 год, строительство должно было занять 2 года. Речь шла о "продолжении" балтийского газопровода "Северный поток" между городами Выборг в Ленинградской области и Грайфсвальд на севере Германии. Новый участок протяженностью около тысячи километров, как предполагалось, мог соединить Грайфсвальд с английским графством Норфолк.

Впоследствии в Москве уточняли, что Великобритания может войти в проект "Северный поток", потому что она постепенно становится импортером газа. Как сообщал ТАСС, корпорация ВР высказывала заинтересованность в концепции возможной прокладки этого газопровода до Великобритании. Министры энергетики двух стран в 2013 году обсуждали вопрос взаимодействия России и Великобритании в реализации проекта строительства 3-й и 4-й ниток газопровода "Северный поток" через Балтийское море. Целевым рынком при этом рассматривалось королевство.

Проект "Северный поток" проходит через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район Выборга) до побережья Германии. Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд. кубометров газа в год, напоминает Report.