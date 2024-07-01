В SOCAR Downstream Management прошло отчетное совещание по проделанной работе

В компании SOCAR Downstream Management (SDM) состоялось отчетное совещание по проделанной работе.

В компании SOCAR Downstream Management (SDM) состоялось отчетное совещание по проделанной работе.

Об этом Report сообщили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В совещании приняли участие председатель Наблюдательного совета SOCAR, министр экономики Микаил Джаббаров, заместитель министра экономики, член Наблюдательного совета Анар Ахундов, президент SOCAR Ровшан Наджаф и вице-президенты компании.

На встрече была подчеркнута важность трансформационных работ в перерабатывающем секторе для устойчивого развития страны и повышения ее экономического потенциала.

В рамках встречи была заслушана подробная презентация о проектах, реализуемых SDM, обсужден ход реконструкции на Нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева.

Состоялся обмен мнениями по направлениям деятельности SOCAR в сегменте переработки, проектам трансформации и цифровизации, реализуемым SDM на НПЗ и других перерабатывающих заводах, программам операционного совершенства, мерам по повышению энергоэффективности и другим инициативам.