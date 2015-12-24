​В компании Chevron продолжаются сокращения

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Компания Chevron (США) сократила 1 200 работников, привлеченных к проекту Gorgon LNG в Западной Австралии.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на прошлой неделе уволены примерно 530 электриков. За последние две недели под сокращение попали 700 штатных единиц, включая работников котельных, установщиков труб, сварщиков.

Ранее отмечалось, что Chevron планирует сократить 6-7 тыс. работников по всему миру. Компания также намерена сократить капитал и расходы на разведывательные работы на миллиарды долларов вследствие падения цен на нефть.

Отметим, что корпорация Chevron - одна из крупнейших международных энергетических компаний. Главный офис компании находится в американском городе Сан-Ремо (штат Калифорния). По информации на начало года, компания имела 64,7 тыс. сотрудников в различных странах мира.