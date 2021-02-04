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В компании BP работают около 2 450 граждан Азербайджана

В компании BP работают около 2 450 граждан Азербайджана По сравнению с показателями третьего квартала прошлого года число работников сократилось на 55 человек или на 2,2%
Энергетика
4 февраля 2021 г. 15:00
В компании BP работают около 2 450 граждан Азербайджана

На конец 2020 года число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании BP, составило 2 442 человека, включая работающих по срочным контрактам.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оператора блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

По данным, это на 92 человека или на 3,63% меньше, чем по итогам 2019 года. По сравнению с показателями третьего квартала прошлого года число работников сократилось на 55 человек или на 2,2%.

С середины 2018 года 90% квалифицированных сотрудников BP составляют национальные кадры. А неквалифицированные работники на 100% состоят из местных граждан.

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Версия на азербайджанском языке BP-də 2 450 nəfərə yaxın Azərbaycan vətəndaşı çalışır

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