В компании BP работают около 2 450 граждан Азербайджана

По сравнению с показателями третьего квартала прошлого года число работников сократилось на 55 человек или на 2,2%

На конец 2020 года число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании BP, составило 2 442 человека, включая работающих по срочным контрактам.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении оператора блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) - компании BP-Azerbaijan и партнеров.

По данным, это на 92 человека или на 3,63% меньше, чем по итогам 2019 года. По сравнению с показателями третьего квартала прошлого года число работников сократилось на 55 человек или на 2,2%.

С середины 2018 года 90% квалифицированных сотрудников BP составляют национальные кадры. А неквалифицированные работники на 100% состоят из местных граждан.