В Китае разработана технология получения бензина из углекислого газа

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Китайские ученые предложили новую технологию переработки углекислого газа в бензин, которая позволит в перспективе снизить выбросы парниковых газов в атмосферу, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета Shanghai Daily, авторство новаторского метода принадлежит специалистам Шанхайского института перспективных исследований (Shanghai Advanced Research Institute), разработавшим технологию совместно с Лабораторией низкоуглеродной конверсии, науки и техники CAS Key Laboratory of Low-Carbon Conversion Science and Engineering.

"В силу того, что парниковый газ чрезвычайно инертен, применявшиеся до этого методы его переработки приводили к получению таких химических веществ, как метанол. Наше же открытие позволяет перерабатывать его в химические вещества с двумя или более атомами углерода, например бензин. Данный метод показал свою эффективность благодаря разработке нового катализатора", - рассказал один из участников проекта Чжун Ляншу. При этом вырабатываемый бензин получается чистым без примеси нитрида и сульфида, который может вызвать кислотные дожди.

Несмотря на перспективность данной технологии, признают ученые, ее промышленное применение пока остается под вопросом из-за высокой стоимости переработки, по сравнению с получением бензина из ископаемого топлива. Тем не менее, считают авторы проекта, этот метод может в перспективе помочь в решении экологических проблем и снизить в будущем зависимость от углеводородов в производстве бензина.