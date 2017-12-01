В Китае обнаружили гигантское нефтяное месторождение

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Китайский нефтегазовый гигант Petro China обнаружил одно из крупнейших мировых месторождений нефти в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по информации агентства "Синьхуа", объем геологических запасов сырья в нем составляет 1,24 млрд тонн.

По словам представителя компании Xinjiang Oilfield (региональное подразделение Petro China) Тан Юна, месторождение было обнаружено в Джунгарском бассейне в районе озера Ма. "К настоящему времени разведано порядка 1,24 млрд тонн геологических запасов нефти, из которых 520 млн тонн являются доказанными", - приводит его слова агентство. По данным специалиста, разведанные запасы крупнее, чем у месторождений Хэмлок в США (штат Аляска) и бразильского нефтегазоносного бассейна Кампус (акватория Атлантического океана).

Геологическая разведка нефти в районе озера Ма ведется с 1990-х годов прошлого века, однако, как отмечает Синьхуа, эти работы были осложнены отсутствием у китайских компаний современных технологий. "Обнаружение крупного месторождения в этом районе открывает большие перспективы для разведки нефти и газа во всем регионе", - заявил Тан Юн.

Данные геологической разведки свидетельствуют о том, что район возле озера Ма располагает необходимым потенциалом и условиями для обнаружения там по меньшей мере еще одного нефтяного месторождения объемом свыше 1 млрд тонн.

В настоящее время крупнейшим по запасам в Китае является Дацинское нефтегазовое месторождение (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Оно было обнаружено в 1959 году. Запасы нефти в нем составляют около 5,7 млрд тонн (41,6 млрд баррелей).