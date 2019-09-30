Китайский энергогигант обнаружил новое месторождение нефти

Китайский энергогигант PetroChina, дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC, обнаружил крупное месторождение нефти в бассейне Ордос на северо-западе страны с запасами более 1 миллиарда тонн.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из сообщения на сайте компании.

Месторождение обнаружено в уезде Цинчэн городского округа Цинъян провинции Ганьсу. Объем доказанных запасов нефти достигаетмиллионов тонн, а предполагаемые запасы оцениваются вмиллиона тонн.Ожидается, что в этом году на месторождении будет добыто околотысяч тонн нефти, а в ближайшем будущем годовой объем добычи достигнетмиллионов тонн.Помимо этого, компания сообщила об обнаружении месторождения сланцевого газа в Сычуаньском нефтегазоносном бассейне. В уездах Чаннин и Вэйюань были обнаружены геологические запасы сланцевого газа вмиллиарда кубометров. Компания планирует в этом году добытьмиллиарда кубометров сланцевого газа.