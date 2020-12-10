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В Китае частной компании впервые разрешили экспорт нефтепродуктов

В Китае частной компании впервые разрешили экспорт нефтепродуктов В этом году из-за пандемии COVID-19 ситуация с избытком нефтепродуктов в стране усугубилась
Энергетика
10 декабря 2020 г. 10:14

Компания Zhejiang Petroleum & Chemical стала первым частным предприятием Китая, получившая разрешение на экспорт нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на "Синьхуа", об этом сообщили власти восточно-китайской провинции Чжэцзян, в которой расположена компания.

Zhejiang Petroleum & Chemical отправила в Сингапур судно с более 37 тыс. тонн бензина. Экспортная квота компания до конца 2020 года составляет 1 млн тонн.

В сообщении отмечается, что в этом году из-за пандемии COVID-19 ситуация с избытком нефтепродуктов в стране усугубилась. Подобная мера поможет отраслевым предприятиям сократить складские запасы.

Zhejiang Petroleum & Chemical расположена в Чжэцзянской пилотной зоне свободной торговли (ЗСТ), которая считается крупнейшим кластером нефтегазовых предприятий страны. В конце марта Госсовет КНР одобрил для этой ЗСТ ряд мер по развитию полной производственной цепочки в нефтегазовом секторе, включая экспортное направление.

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