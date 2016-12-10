В Киеве при поддержке SOCAR Ukraine состоялась конференция развития и безопасности бизнеса

Киев. 10 декабря.. REPORT.AZ/ В Киеве при поддержке областной и городской администраций состоялась Киевская конференция развития и безопасности бизнеса.

Как передает украинское бюро Report, одним из партнеров мероприятия выступила компания SOCAR Ukraine.

Среди спикеров был и начальник управления правового обеспечения SOCAR Ukraine Михаил Третьяков. Он рассказал о том, как уменьшить риски при сотрудничестве с иностранными партнерами, какие наиболее эффективные способы проверки благонадежности иностранного партнера и другие аспекты внешнеэкономической деятельности.

"SOCAR Ukraine проверяет будущих контрагентов по лучших ресурсах и базах данных, в том числе сотрудничая с Интерполом, Европолом, МИД разных стран, различными базами данных и т.д. Наша работа с иностранными компаниями не предвидит никаких «фирм-прокладок», все происходит максимально прозрачно, в соответствии с теми принципами и стандартами, которые декларирует SOCAR", - заявил Михаил Третьяков.

Директор компании - организатора конференции "Lipsky Marketing Group" - Александр Липский рассказал Report, почему выбирает одним из партнеров организованных им мероприятий компанию SOCAR Ukraine.

"Ранее SOCAR Ukraine выступал партнером встречи Клуба корпоративных юристов и финансистов. Это открытая к сотрудничеству и общению компания, которая активно принимает участие в научно-практических, деловых мероприятиях. Эксперты компании предоставляют качественную аналитику и дают профессиональные экспертные мнения, имеет опытных экспертов, профессионалов, которые дают консультации своим коллегам из других отраслей", - рассказал Липский.