В Киеве обсуждают пути решения проблем участников рынка сжиженного газа Украины

Киев. 17 февраля. REPORT.AZ/ Украинские структуры иностранных нефтегазовых компаний более уязвимы к дестабилизации рынка сжиженного газа в Украине.

Об этом заявил Report глава консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

"Как показывает опыт 2011-2015 годов, иностранные компании транспарентные, то есть они не носят взятки, не договариваются - у них даже нет такой возможности. Соответственно, они становятся первыми жертвами непрозрачной игры. У них не то что нету иммунитета, они еще более уязвимы, чем украинские компании, потому что у них нет той "гибкости", которую имеют украинские компании, которые могут где-то договориться и т.д. А международные компании этим не занимаются. К сожалению, в Украине ни одна международная компания не достигла лидерства, успеха. К примеру, Shell - один из лидеров международного нефтегазового рынка, но и они не являются лидерами ни по одному критерию", - заявил С.Куюн.

Отметим, что в Киеве состоялась конференция на тему "Дестабилизация рынка сжиженного газа: причины и последствия для государства и потребителей". На конференции крупнейшие участники украинского рынка сжиженного газа и нефтепродуктов заявили о безосновательном давлении на бизнес и нанесении огромных убытков в следствии блокирования импорта сжиженного газа. По словам участников рынка, подобные действия приведут к монополизации рынка и роста цен для потребителей. Они предполагают, что подобные действия необходимы для вывода на рынок новых привилегированных игроков, которые будут работать при поддержке силовых и контролирующих органов.