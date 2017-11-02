В Кембриджском университете прошло мероприятие по случаю 25-летия сотрудничества SOCAR-BP

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ 30 октября в Королевском колледже Кембриджского университета Великобритании состоялось крупное мероприятие, посвященное 25-летию сотрудничества SOCAR и BP.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

По информации, в мероприятии приняли участие вице-президент SOCAR Рафига Гусейнзаде, вице-президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, члены Палаты лордов Парламента Великобритании, профессора Кембриджского Университета и другие официальные лица.

Открывший мероприятие Лорд Дэвид Эванс сказал, что успешное сотрудничество между BP и SOCAR на протяжении многих лет сыграло важную роль в установлении связей на высшем уровне между странами. По его словам, энергетические связи, которые играют роль моста между двумя странами, не ограничиваются развитием нефтяного сектора, а включают и совместную деятельностью в области науки и образования.

Р. Гусейнзаде рассказала об успешных проектах, реализуемых в рамках сотрудничества SOCAR-BP, затронула роль политики президента Ильхама Алиева в продлении до 2050 года "Контракта века" с участием BP и SOCAR. Б. Асланбейли проинформировал участников об успешных социальных инвестиционных проектах, реализуемых в Азербайджане за последние 25 лет.

В конце мероприятия гостям было представлено второе издание книги "Discover Azerbaijan", опубликованной в Великобритании.