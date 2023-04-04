В Казахстане заработают дифференцированные тарифы на газ

В Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ.

В Казахстане планируют ввести дифференцированные тарифы на газ.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщил и.о. министра энергетики Булат Акчулаков на заседании правительства.

"Существенно выросло внутреннее потребление природного газа, а именно более чем на 2 млрд кубометров по сравнению с 2020 годом", - доложил Акчулаков.

В целях обеспечения внутреннего рынка газом министерством энергетики совместно с заинтересованными предприятиями приняты законодательные изменения по стимулированию добычи газа; ведется работа по реализации новых заводов по переработке газа на месторождениях "Кашаган" и "Карачаганак"; достигнуты договоренности с "Газпромом" по импорту газа в рамках подписанной дорожной карты.

По его словам, в результате этих мер, начиная с текущего года, ожидается прирост производства товарного газа с существенным увеличением в 2025 году.