В Казахстане запустят 6 крупных проектов в нефтехимии на $15 млрд

В Казахстане будет реализовано шесть крупных инвестиционных проектов в сфере нефтехимии общей стоимостью $15 млрд.

В Казахстане будет реализовано шесть крупных инвестиционных проектов в сфере нефтехимии общей стоимостью $15 млрд.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министра энергетики РК Ерлан Аккенженов, выступая 5 мая на заседании правительства, посвященном развитию химической и нефтехимической отраслей.

"Казахстан сегодня - один из крупнейших производителей нефти и газа в Евразийском регионе. Но при этом структура нашей отрасли остается преимущественно сырьевой. Мы, по-прежнему, ориентированы на upstream - разведку и добычу. Несмотря на масштабные ресурсы и инфраструктуру, потенциал переработки, особенно в нефтегазохимии, реализован лишь частично. Сегодня в рамках Дорожной карты по развитию нефтегазохимической промышленности на ближайшие пять лет, будет реализовано 6 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью около $15 млрд", - сказал Аккенженов.

По его словам, речь идет об организации производства карбамида в Актюбинской области с запуском соответствующего предприятия и аммиачно-карбамидного комплекса в Актау в 2029 году, а также производства алкилата (запуск в 2027 г.), полиэтилентерефталата (запуск в 2029 г.) и бутадиена (запуск в 2028 г.).

Министр также сообщил, что в настоящее врем продолжается реализация проекта по строительству завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн. тонн в год, запуск которого запланирован также в 2029 году. В рамках проекта планируется выпускать более 20 востребованных марок полиэтилена, 40% которых премиального класса.

По его словам, в 2024 году объем производства нефтегазохимической продукции в стране составил 540 тыс. тонн или 150,5% в сравнении с 2023 годом (358,6 тыс. тонн). План на 2025 год составляет 550 тыс. тонн.

Аккенженов также напомнил, что в 2007 году с целью развития нефтегазохимии была создана специальная экономическая зона, территория которой составляет 3 615 гектар и включает три ключевых площадки - Карабатан, Тенгиз и Технопарк.