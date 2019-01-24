В Казахстане запустили крупнейшую в Центральной Азии солнечную электростанцию

Баку. 24 января. REPORT,AZ/ Запуск крупнейшей в Центральной Азии солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт состоялся в городе Сарани Карагандинской области Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба администрации области.

В сообщении говорится, что на площади в 164 га размещены 307 тыс. вольтаических панелей, которые будут преобразовывать энергию солнца в электрическую.

Отмечено, что панели, установленные на электростанции, принадлежат к последнему поколению солнечных батарей, у которых нет металлической окантовки. За счет этого на них не скапливается снег, а дождь просто стекает на землю, не причиняя никакого вреда. Даже в самую пасмурную погоду панели смогут вырабатывать около 10-15 мегаватт энергии.

Срок эксплуатации панелей - 40 лет.

Новая солнечная электростанция - это полностью частный проект. Инвесторами выступила группа европейских компаний, которая вложила в проект 137 млн долларов. Для наиболее эффективной работы солнечных панелей в Сарани специально построили новую подстанцию и привели в порядок все электролинии.