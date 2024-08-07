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В Казахстане взыскали почти 29 млн долларов с "Каспий нефти" за хранение отходов

В Казахстане взыскали почти 29 млн долларов с "Каспий нефти" за хранение отходов Суд в Казахстане оштрафовал АО "Каспий нефть" на 13,7 млрд тенге (более 28,8 млн долларов) за нарушение оборота опасных отходов.
Энергетика
7 августа 2024 г. 11:01
В Казахстане взыскали почти 29 млн долларов с Каспий нефти за хранение отходов

Суд в Казахстане оштрафовал АО "Каспий нефть" на 13,7 млрд тенге (более 28,8 млн долларов) за нарушение оборота опасных отходов.

Как передает Report cо ccылкой на казахстакнские СМИ, об этом сообщила прокуратура Атырауской области.

Сообщается, что нефтяная компания не получила разрешения накопить более 4 500 тонн опасных отходов, которые образовались у нее за 2021-2022 годы бурения и эксплуатации месторождения.

Поэтому прокуратура направила в суд представление с сообщением о нарушении ст. 328 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана ("Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду").

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Версия на английском языке Kazakhstan fines Caspian Oil $28.8M for hazardous waste storage violations

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