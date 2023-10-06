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В Казахстане ведутся работы по расширению трех основных нефтегазовых месторождений

В Казахстане ведутся работы по расширению трех основных нефтегазовых месторождений В нефтедобывающей отрасли Казахстана в настоящее время реализуются крупные проекты на трех основных месторождениях - "Тенгиз", "Карачаганак" и "Кашаган".
Энергетика
6 октября 2023 г. 15:55
В Казахстане ведутся работы по расширению трех основных нефтегазовых месторождений

В нефтедобывающей отрасли Казахстана в настоящее время реализуются крупные проекты на трех основных месторождениях - "Тенгиз", "Карачаганак" и "Кашаган".

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил во время поездки в Атыраускую область глава Минэнергетики страны Алмасадам Саткалиев.

На месторождении "Тенгиз" проводятся работы по расширению, и в 2024 году планируется завершение проекта управления устьевым давлением. Это позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год.

"На месторождении "Карачаганак" запущен 4-ый компрессор обратной закачки газа, начата реализация 5-го компрессора, стоимость которого составляет порядка 1 млрд долларов, и строительство 6-го компрессора на сумму 735 млн долларов", - сказал Саткалиев. Проекты позволят поддерживать добычу на месторождении на уровне 10-11 млн тонн в год.

Министр также сообщил, что на "Кашагане" начата реализация проекта по переработке попутного газа мощностью 1 млрд кубометров газа.

Кроме того, продолжается строительство газоперерабатывающего завода на "Кашагане" мощностью от 2 до 6 млрд кубометров газа.

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Версия на английском языке Work underway in Kazakhstan to expand 3 main oil and gas fields

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