В Казахстане начали строительство первого завода по выпуску полиэтилена

В Казахстане, на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области сегодня дан старт ранним строительным работам завода по производству полиэтилена.

В Казахстане, на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области сегодня дан старт первичным строительным работам завода по производству полиэтилена.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение казахстанской госкомпании "Казмунайгаз" (КМГ). Проект реализует компания Silleno, акционерами которой являются АО «НК «КазМунайГаз» (40%), Sinopec Overseas Investment Holding (30%), ПАО «Сибур Холдинг» (30%). Проект предполагает строительство завода мощностью 1,25 млн тонн в год, объем инвестиций оценивается в 7,4 млрд долларов США.

"Завершение строительства запланировано на 2029 год. Запуск предприятия позволит заместить ввозимый полиэтилен отечественным производством и обеспечит рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится в информации.

Ожидается, что реализация данного проекта обеспечит рост ВВП на 1,2% и позволит создать порядка 8 тыс. рабочих мест на стадии строительства и 800 рабочих мест после запуска производства.

Финансирование проекта обеспечивается за счет средств акционеров и привлеченных кредитов от международных банков. Планируемая продукция комплекса представлена широким марочным ассортиментом (до 22 марок полиэтилена), 40% которых премиального класса. Сырьем для производства полиэтилена является этан, который будет выделяться на Газосепарационном комплексе КМГ из сухого газа с месторождений компании «Тенгизшевройл».