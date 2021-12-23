В Казахстане создадут резерв нефтепродуктов

В Казахстане планируется создание резервного запаса нефтепродуктов в объеме 200 тысяч тонн.

В Казахстане планируется создание резервного запаса нефтепродуктов в объеме 200 тысяч тонн.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал министр энергетики Магзум Мирзагалиев на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Президента проинформировали о ситуации на рынке нефтепродуктов и мерах по недопущению дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ) в дальнейшем.

По словам министра, предусматривается сокращение срока ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах, создание резервного запаса нефтепродуктов в объеме 200 тысяч тонн.

Мирзагалиев также сообщил о планах по увеличению добычи нефти до 104,2 млн тонн к 2030 году за счет реализации проектов на месторождениях Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, "Каламкас-море" и "Хазар".

В конце октября Токаев указал на недопустимость сложившейся ситуации на внутреннем рынке ГСМ и подверг критике работу ведомств, допустивших резкое снижение запасов топлива в стране. В частности, на автозаправках наблюдался дефицит дизельного топлива, а в соцсетях появлялись сообщения о том, что на отдельных АЗС страны отсутствует бензин.

Кроме того, крупные аэропорты страны сообщали, что вынуждены ограничивать заправку авиатопливом чартерных рейсов. Тогда же Минэнерго сообщило, что для восполнения дефицита сроки проведения ремонта на Атырауском НПЗ перенесены на 2022 год. Кроме того, проведены переговоры с Минэнерго России, в результате которых было импортировано около 150 тысяч тонн дизельного топлива из соседней страны.

В Казахстане действуют три крупных НПЗ - Атырауский, Шымкентский (ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс) и Павлодарский НХЗ (ПНХЗ). ПНХЗ в этом году был остановлен на плановый ремонт в октябре, Шымкентский НПЗ - в мае, а в марте на Атырауском НПЗ в результате поломки оборудования было приостановлено производство сжиженного нефтяного газа. В настоящее время ситуация на рынке ГСМ стабилизирована.