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В Казахстане сократилась добыча природного газа

В Казахстане сократилась добыча природного газа Объем производства природного газа в Казахстане в период с января по октябрь 2022 года в денежном выражении составил 259,9 млрд тенге (554 млн долларов), по сравнению с аналогичным периодом 2021 года это меньше на 1,5 процента.
Энергетика
5 декабря 2022 г. 14:41
В Казахстане сократилась добыча природного газа

Объем производства природного газа в Казахстане в период с января по октябрь 2022 года в денежном выражении составил 259,9 млрд тенге (554 млн долларов), по сравнению с аналогичным периодом 2021 года это меньше на 1,5%.

Об этом передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

Между тем, министерство энергетики Казахстана прогнозирует дефицит газа в стране.

"Казахстан – нефтяная держава, но не газовая. При этом цены на реализацию газа неадекватные, ниже себестоимости, а должны быть "в рынке", - отметил эксперт в нефтегазовой области Олжас Байдильдинов.

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