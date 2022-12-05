В Казахстане сократилась добыча природного газа

Объем производства природного газа в Казахстане в период с января по октябрь 2022 года в денежном выражении составил 259,9 млрд тенге (554 млн долларов), по сравнению с аналогичным периодом 2021 года это меньше на 1,5 процента.

Объем производства природного газа в Казахстане в период с января по октябрь 2022 года в денежном выражении составил 259,9 млрд тенге (554 млн долларов), по сравнению с аналогичным периодом 2021 года это меньше на 1,5%.

Об этом передает Report со ссылкой на СМИ Казахстана.

Между тем, министерство энергетики Казахстана прогнозирует дефицит газа в стране.

"Казахстан – нефтяная держава, но не газовая. При этом цены на реализацию газа неадекватные, ниже себестоимости, а должны быть "в рынке", - отметил эксперт в нефтегазовой области Олжас Байдильдинов.