В Казахстане с 1 июля внутренние цены на сжиженный газ повысятся на 12%

Министерство энергетики Казахстана объявило о планах повышения с 1 июля 2024 года цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ) на внутреннем рынке.

Министерство энергетики Казахстана объявило о планах повышения с 1 июля 2024 года внутренних цен на сжиженный нефтяной газ (СНГ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Казахстана, проект приказа министра энергетики о корректировке цен на СНГ опубликован на правительственном портале "Открытые НПА".

Ведомство объясняет необходимость такого решения рядом причин, главными из которых являются снижение производства ввиду нерентабельности и рост спроса.

"На сегодняшний день цена на СНГ намного ниже стоимости его производства. С каждой произведенной тонны газа заводы несут убытки в размере 20-30 тыс. тенге (примерно 76 - 114 манатов). Вместе с тем, из года в год наблюдается резкий рост потребления сжиженного нефтяного газа: в 2023 году - 2,2 млн тонн с 1,8 млн тонн в 2022 году", - отмечает ведомство.

По его информации, рост потребления и нерентабельность производства СНГ из-за низких цен, привели к спаду производства этого вида топлива и определенному дефициту в регионах на уровне порядка 20-25 %. При этом, по прогнозам аналитиков, в 2024 году объемы потребления СНГ на внутреннем рынке Казахстана увеличатся еще на 200 тыс. тонн и составят 2,4 млн тонн, а дефицит может составить 30-40 %.

"Ввиду убыточности, заводы все больше теряют интерес производству СНГ, переключаясь на более рентабельную продукцию. По этим же причинам инвесторы не хотят вкладывать средства в эту отрасль. Кроме того, в Казахстане одни из самых низких цен на СНГ – от 54 до 86 тенге (от 0,2 до 0,33 манатов). Для сравнения в России цена за литр газа составляет 132 тенге (0,5 манатов), в Азербайджане – 171 тенге (0,65 манатов), а в Таджикистане – 273 тенге (1,04 манатов)", - отмечает ведомство.

Во избежание подобных рисков, Минэнерго приняло решение с 1 июля 2024 года повысить предельную оптовую цену за тонну СНГ до 45 158 тенге (171,2 маната) с предыдущей 40 320 тенге (152,8 манатов), т.е. рост составит на 12 %.