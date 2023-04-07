В Казахстане приступят к добыче газа на двух месторождениях в III квартале

В III квартале 2023 года планируется начать добычу газа на месторождении "Анабай" в Жамбылской области.

В III квартале 2023 года планируется начать добычу газа на месторождении "Анабай" в Жамбылской области.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил гендиректор "QazaqGaz Разведка и Добыча" Алмас Куандыков в ходе конференции, посвященной бурению, техообслуживанию и геофизике.

"Начальная добыча составит 16 млн куб. м. с увеличением до 40 млн куб. м. в год. На период строительства планируется создать около 100 рабочих мест", - отметил он.

По его словам, также ведутся проектные работы на нефтегазоконденсатном месторождении "Придорожное". В конце 2024 года планируется начало строительно-монтажных работ по строительству установки комплексной подготовки газа. Начальная добыча составит 107 млн куб. м с увеличением до 300 млн куб. м. газа в год. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Ранее сообщалось, что в 2026 году будет запущено месторождение "Барханная" с прогнозным объемом добычи в 48 млн куб. м.