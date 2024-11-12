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В Казахстане построят новый ГПЗ мощностью 4 млрд кубометров в год

В Казахстане построят новый ГПЗ мощностью 4 млрд кубометров в год В Казахстане построят новый газоперерабатывающий завод мощностью 4 млрд кубометров в год.
Энергетика
12 ноября 2024 г. 12:26
В Казахстане построят новый ГПЗ мощностью 4 млрд кубометров в год

В Казахстане построят новый газоперерабатывающий завод мощностью 4 млрд кубометров в год.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил аким (губернатор) Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в регионе реализуется проект расширения нефтегазоконденсатного месторождения "Карачаганак".

Международный консорциум "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО), занимающийся разработкой одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире, уже построил четвертую компрессорную станцию, обеспечивающую сжижение и прокачку газа.

Сегодня в рамках первого этапа проекта расширения месторождения на 2021-2024 годы ведется работа по строительству 5-го компрессора обратной закачки газа и других производственных объектов. На этом этапе проекта будет инвестировано 970 млн долларов.

На следующем этапе в период с 2023 по 2026 годы предусмотрено строительство 6-го компрессора рециркуляции газа. На эти цели планируется направить 735 млн долларов.

Проект расширения "Карачаганака" позволит поднять уровень добычи жидкой фракции газоконденсата (так называемая "легкая нефть") до 46 млн тонн, что даст Казахстану и его партнерам возможность получить дополнительную выручку.

На сегодняшний день партнерами консорциума совместно с министерством энергетики республики разрабатывается технико-экономическое обоснование нового газового завода. Запуск завода позволит увеличить добычу до 4 млрд кубометров газа и 0,5-0,6 млн тонн пропан-бутановой фракции в год, что значительно повысит энергетический потенциал страны.

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