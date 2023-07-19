В Казахстане построят новые заводы по переработке газа

На западе Казахстана планируют построить несколько газоперерабатывающих заводов.

На западе Казахстана планируют построить несколько газоперерабатывающих заводов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Казахстан, об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

"Имеется исходное сырье для проектов нефтегазохимии: пропан, бутан, параксилол и бензол. С целью увеличения ресурсной базы также планируется строительство ряда газоперерабатывающих заводов на базе сырья месторождения "Тенгиз", "Карачаганак" и "Кашаган", - говорится в сообщении.

Накануне в Алматы состоялась конференция "День переработчика", где участники обсудили потенциал Казахстана в производстве и переработке полимеров. В Минэнерго отметили, что ведомство совместно с АО "НК "КазМунайГаз" выстраивает всю цепочку от производства базовой полимерной продукции до товаров народного и промышленного потребления.

"В экономической зоне в Атырауской области построен завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн, планируется к реализации проект по производству полиэтилена мощностью 1 250 тысяч тонн", - добавили в ведомстве.

По данным "КазМунайГаза", в 2022 году в Казахстан импортировали пластмассу на 1,37 миллиарда долларов, это 3,8% от общего импорта.

"Существенно снизился импорт полипропилена в первичной форме по сравнению с 2021 годом - на 33%. Это связано в основном с запуском завода по производству полипропилена в Атырауской области", - прокомментировали в КМГ.

В развитых странах потребление полимеров составляет 90-95 килограммов на душу населения, отметили в нацкомпании, в Казахстане этот показатель едва достигает 20 килограммов.