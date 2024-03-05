В Казахстане подорожает сжиженный газ

Весной министерство энергетики Казахстана планирует повысить цены на сжиженный нефтяной газ.

Весной министерство энергетики Казахстана планирует повысить цены на сжиженный нефтяной газ.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом в ходе брифинга рассказал глава ведомства Алмасадам Саткалиев.

"Здесь речь идет о планомерной работе. Мы планируем ежегодно увеличение цен на сжиженный нефтяной газ. В этом году мы планируем небольшое повышение – порядка 5-8 тенге в зависимости от регионов", – заявил министр журналистам.

Ранее на расширенном заседании министр отметил, что за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тысяч тонн (или на 28%) по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 млн тонн.