В Казахстане подорожает сжиженный газ

Весной министерство энергетики Казахстана планирует повысить цены на сжиженный нефтяной газ.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом в ходе брифинга рассказал глава ведомства Алмасадам Саткалиев.
"Здесь речь идет о планомерной работе. Мы планируем ежегодно увеличение цен на сжиженный нефтяной газ. В этом году мы планируем небольшое повышение – порядка 5-8 тенге в зависимости от регионов", – заявил министр журналистам.
Ранее на расширенном заседании министр отметил, что за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тысяч тонн (или на 28%) по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 млн тонн.