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В Казахстане подорожает сжиженный газ

В Казахстане подорожает сжиженный газ Весной министерство энергетики Казахстана планирует повысить цены на сжиженный нефтяной газ.
Энергетика
5 марта 2024 г. 19:00
В Казахстане подорожает сжиженный газ

Весной министерство энергетики Казахстана планирует повысить цены на сжиженный нефтяной газ.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан, об этом в ходе брифинга рассказал глава ведомства Алмасадам Саткалиев.

"Здесь речь идет о планомерной работе. Мы планируем ежегодно увеличение цен на сжиженный нефтяной газ. В этом году мы планируем небольшое повышение – порядка 5-8 тенге в зависимости от регионов", – заявил министр журналистам.

Ранее на расширенном заседании министр отметил, что за 2023 год потребление на внутреннем рынке сжиженного нефтяного газа выросло на 400 тысяч тонн (или на 28%) по сравнению с 2022 годом и составило 2,2 млн тонн.

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