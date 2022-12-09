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В Казахстане планируют продлить ценовое регулирование на сжиженный нефтяной газ

В Казахстане планируют продлить ценовое регулирование на сжиженный нефтяной газ Власти Казахстана намерены продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа до 30 июня 2023 года.
Энергетика
9 декабря 2022 г. 10:55
В Казахстане планируют продлить ценовое регулирование на сжиженный нефтяной газ

Власти Казахстана намерены продлить ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа до 30 июня 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.

"В целях сохранения государственного регулирования цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа предлагается продлить срок действия приказа агентства от 5 июля 2022 года до утверждения соответствующего приказа министерством энергетики", - говорится в сообщении.

Проектом приказа, опубликованном для публичного обсуждения на сайте "Нормативные правовые акты", предусматривается продление временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки транспорта на автогазозаправочных станциях на территории республики до 30 июня 2023 года.

"В настоящее время в парламенте Казахстана рассматривается законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа", в котором предусматривается наделение компетенцией уполномоченного органа по установлению предельных цен на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа", - пояснили в пресс-службе.

Агентство по защите и развитию конкуренции с января 2022 года установило предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Казахстана.

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