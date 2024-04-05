В Казахстане планируется строительство карбамидного завода стоимостью около $1,4 млрд

В Мангистауской области (на юго-западе Казахстана) планируется строительство завода по выпуску аммиака и карбамида.
Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, проект оценивается в 637,5 млрд тенге или около $1,38 млрд.
Работы находятся на стадии разработки проектной документации. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию в 2028 году.
Мощность завода составит 660 тыс. тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида, 500 тыс. тонн аммиачной селитры, 395 тыс. тонн слабой азотной кислоты в год.
Предполагается, что за счет реализации данного проекта будет открыто 700 новых рабочих мест.