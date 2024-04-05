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В Казахстане планируется строительство карбамидного завода стоимостью около $1,4 млрд

В Казахстане планируется строительство карбамидного завода стоимостью около $1,4 млрд Казахстан планирует строительство карбамидного завода стоимостью около $1,4 млрд
Энергетика
5 апреля 2024 г. 11:25
В Казахстане планируется строительство карбамидного завода стоимостью около $1,4 млрд

В Мангистауской области (на юго-западе Казахстана) планируется строительство завода по выпуску аммиака и карбамида.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, проект оценивается в 637,5 млрд тенге или около $1,38 млрд.

Работы находятся на стадии разработки проектной документации. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию в 2028 году.

Мощность завода составит 660 тыс. тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида, 500 тыс. тонн аммиачной селитры, 395 тыс. тонн слабой азотной кислоты в год.

Предполагается, что за счет реализации данного проекта будет открыто 700 новых рабочих мест.

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Версия на английском языке Kazakhstan eyes building urea plant worth about $1.4B

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