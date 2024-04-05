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В Казахстане обсуждают проект закона о ратификации соглашения по строительству ВЭС

В Казахстане обсуждают проект закона о ратификации соглашения по строительству ВЭС Проект закона о ратификации межправительственного соглашения между Казахстаном и Саудовской Аравией о строительстве ветроэлектростанции (ВЭС) вынесен на общественное обсуждение на правительственном портале "Открытые НПО".
Энергетика
5 апреля 2024 г. 17:31
В Казахстане обсуждают проект закона о ратификации соглашения по строительству ВЭС

Проект закона о ратификации межправительственного соглашения между Казахстаном и Саудовской Аравией о строительстве ветроэлектростанции (ВЭС) вынесен на общественное обсуждение на правительственном портале "Открытые НПО".

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, в документе приводятся детали проекта ВЭС, строительство которой планируется осуществить на юго-востоке Казахстана в Жетысуской области.

В рамках реализации проекта общей мощностью 1 ГВт будет создано до 250 постоянных и до 3 тысяч временных рабочих мест. Известно, что инвестиции в проект составят около $1,8 млрд. Ветряную электростанцию построит компания ACWA Power из Саудовской Аравии. Строительные работы начнутся в 2025 году.

Межправительственное соглашение по этому проекту было подписано 7 марта этого года министрами энергетики двух стран в Астане. Проект знаменует собой приход ACWA Power в Казахстан.

Повестка дня Казахстана в области возобновляемых источников энергии предусматривает, что к 2030 году не менее 15% всей производимой электроэнергии должно обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии и как минимум 50% к 2050 году.

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