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В Казахстане на новом месторождении планируется добыть 1 млрд кубометров газа

В Казахстане на новом месторождении планируется добыть 1 млрд кубометров газа Казахстан планирует начать добычу газа на месторождении "Рожковское" до конца года.
Энергетика
2 ноября 2023 г. 10:39
В Казахстане на новом месторождении планируется добыть 1 млрд кубометров газа

Казахстан планирует начать добычу газа на месторождении "Рожковское" до конца года.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил председатель правления АО "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев.

По его словам, месторождение разрабатывается тремя партнерами - "КазМунайГаз", MOL и Sinopec.

"Все предыдущие годы проводились работы по бурению скважин, подготовке инфраструктуры. В этом году мы планируем выйти на добычу. В этом году объемы небольшие, если учесть, что осталось два месяца. Из них один месяц на завершение подготовительных работ. На месторождении "Рожковское" мы планируем добывать до 1 млрд кубометров газа в год", - добавил глава КМГ.

Будет поэтапный запуск скважин. До конца года планируется добыть 13 млн кубометров газа, отметил он.

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Версия на английском языке Kazakhstan to produce 1 billion cubic meters of gas at new field

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