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В Казахстане на газификацию выделено свыше 400 млн долларов

В Казахстане на газификацию выделено свыше 400 млн долларов Правительство Казахстана выделило 194 млрд тенге (402 млн долларов) на газификацию.
Энергетика
3 сентября 2024 г. 09:57
В Казахстане на газификацию выделено свыше 400 млн долларов

Правительство Казахстана выделило 194 млрд тенге (402 млн долларов) на газификацию.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, голубым топливом обеспечат свыше 300 тыс. человек, модернизируют более 1,7 тыс. километров газовых сетей.

Как сообщил первый зампремьера Роман Скляр, сейчас ведутся подготовительные работы к строительству газопроводов "Бейнеу-Бозой-Шымкент 2", "Актобе-Костанай" и "Талдыкорган-Ушарал".

Кроме того, на месторождении "Кашаган" строятся два завода мощностью 1 и 2,5 млрд кубометров, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 и 2030 годы соответственно.

Запуск газоперерабатывающего завода на месторождени "Карачаганак" мощностью 4 млрд кубометров запланирован на 2028 год.

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