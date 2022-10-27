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В Казахстане главе Евросовета презентовали проект по выработке "зеленого" водорода

В Казахстане главе Евросовета презентовали проект по выработке "зеленого" водорода В рамках официального визита председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Казахстан подписано соглашение об инвестициях в рамках проекта "Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и "зеленого" водорода.
Энергетика
27 октября 2022 г. 11:21
В Казахстане главе Евросовета презентовали проект по выработке зеленого водорода

В рамках официального визита председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в Казахстан подписано соглашение об инвестициях в рамках проекта "Создание центра по производству и распределению возобновляемой энергии и "зеленого" водорода.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, документ подписан между правительством Казахстана и компанией Hyrasia one.

Центр будет расположен в Мангистауской области страны.

В резиденции "Акорда" президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и главе Евросовета презентовали проект по созданию центра.

Отмечено, что инвестором проекта является Svevind Group, который планирует организовать производство "зеленого" водорода мощностью 2 млн тонн ежегодно.

Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода мощностью 255 тыс. кубометров в сутки, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 ГВт и произведение электролиза воды 20 ГВт в основном для экспорта или внутреннего потребления.

Кроме того, запланировано строительство инфраструктуры за счет средств инвестора и выплаты социальных обязательств на социально-экономическое развитие региона.

Отметим, что Шарль Мишель прибыл с официальным визитом в Казахстан для участия в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Евросоюза.

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Версия на английском языке European Council head presented with project to produce ‘green’ hydrogen

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