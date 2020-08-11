В Казахстане добыча нефти снизилась

Добыча нефти в Казахстане в январе - июле 2020 года составила 51,5 млн тонн.

Добыча нефти в Казахстане в январе - июле 2020 года составила 51,5 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики республики Нурлан Ногаев на заседании правительства во вторник.

"По итогам семи месяцев текущего года добыча нефти и конденсата составила 51,5 млн тонн - это на 1,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года", - рассказал Ногаев.

По его словам, экспорт нефти в январе - июле составил 42 млн тонн, что на 0,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Отметим, что в апреле Казахстан присоединился к новым обязательствам в рамках соглашения между странами - участниками ОПЕК+ по коллективному сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае - июле 2020 г. В соответствии с соглашением обязательства Казахстана на июль составили 1,319 млн баррелей в сутки. Как сообщили в Министерстве энергетики, среднесуточная добыча в июле составила 1,313 млн баррелей в сутки или 101% от обязательств.