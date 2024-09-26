В Казахстане добыча нефти на трех месторождениях начнется в 2029 году

В 2026 году по проектам освоения трех месторождений - "Каламкас-море", "Хазар" и "Ауэзов" планируют начать строительные работы. Добыча нефти планируется в 2029 году.

В 2026 году по проектам освоения трех месторождений - "Каламкас-море", "Хазар" и "Ауэзов" планируют начать строительные работы. Добыча нефти планируется в 2029 году.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил первый заместитель гендиректора ТОО Kalamkas-Khazar Operating Нурболат Шафихулы на конференции KIOGE в Алматы.

По его словам, их разработка будет осуществляться поэтапно - сначала работы будут проводиться на "Каламкас-море", далее на "Хазар" и "Ауэзов". Планируется выйти на пиковый объем добычи в 4 млн тонн нефти в год.

Шафихулы добавил, что в сентябре началось базовое проектирование (FEED) по проекту. К концу 2025 года акционерам представят пакет документов для окончательного инвестиционного решения. После этого ТОО Kalamkas-Khazar Operating приступит к строительным работам - будут разыграны тендеры, определены подрядчики, и с 2026 года эти подрядчики начнут мобилизацию своих ресурсов.

"Для обустройства "Каламкас-море" и "Хазар" требуется строительство морских платформ, которые мы до максимальной готовности будем строить на суше, на верфях, затем эти платформы нужно будет транспортировать на середину моря, где расположено месторождение", - сказал он, отметив, что в Каспийском море уже существует природный канал, но глубина на этих каналах будет недостаточна для транспортировки.

"Когда мы загрузим эти платформы на транспортирующие баржи, осадка этих барж под весом наших платформ будет больше, чем сейчас глубина моря. Поэтому для проекта критически важно углубить глубину моря в этом канале", - сказал Шафихулы.

По его словам, углубление канала на Каспии начнется в 2027 году. Он добавил, что перед компанией поставлена задача добывать первую нефть ориентировочно в 2029 году.

В 2023 году Казахстан заключил так называемый улучшенный модельный контракт на 45 лет (до 2067 года).

Участниками проекта "Каламкас-море - Хазар" являются АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и ПАО "Лукойл (по 50%). Проект "Каламкас-море - Хазар" включает освоение трех месторождений на Каспии: "Каламкас-море", "Хазар" и "Ауэзов".

Ранее сообщалось, что в развитие месторождения на Каспии будут вложены 6 млрд долларов.