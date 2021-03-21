В Катаре усомнились в рекордном падении доходов Saudi Aramco

екоторые обозреватели назвали такое падение доходов самым крупным за всю современную историю нефтяного гиганта

Информация о падении доходов крупнейшей в мире нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco за прошлый год на 44% по сравнению с 2019 годом не внушает доверия.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости источник в нефтяной отрасли Катара.

Ранее саудовская нефтяная госкомпания обнародовала итоги за прошлый год, согласно которым, по сравнению с 2019 годом, она потеряла 44% своей прибыли, получив 49 миллиардов долларов США против более 88 миллиардов. Некоторые обозреватели назвали такое падение доходов самым крупным за всю современную историю нефтяного гиганта. Однако при этом руководство компании заявило, что неплохо справилось с вызванным пандемией коронавируса кризисом в сравнении с другими мировыми нефтяными компаниями и выплатило дивиденды акционерам в размере 75 миллиардов долларов США.

"В информацию о сильнейшем падении доходов Saudi Aramco за прошлый год верится с трудом по многим причинам. С технической точки зрения подобное падение доходов Saudi Aramco не могло легко случиться, поскольку у них очень низкая цена нефтедобычи, которая составляет только 2,5 доллара США за баррель. Кроме того, долгосрочные контракты осуществляются по фиксированной цене, поэтому потерять они могли только на спотовых контрактах, что легко восстанавливается", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его мнению, цены на нефть никогда не падали почти на 50%, поскольку Саудовская Аравия контролирует цены на нефть через ОПЕК, а также благодаря ее гигантским запасам с очень низкой ценой нефтедобычи. И это, отметил он, является еще одной причиной, по которой доходы компании не могли упасть настолько сильно, как об этом говорят в Saudi Aramco.