 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Катаре назвали оптимальную цену на нефть

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Цена в 70-80 долларов за баррель нефти приемлема для производителей и потребителей.

    Как передает Report, об этом заявил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби на пресс-конференции.

    "Я считаю, что 70-80 долларов за баррель нефти — цена справедливая и для производителей, и для потребителей. Цена за баррель нефти меньше 70 долларов ударяет по возможностям государств и производителей инвестировать в энергетический сектор", — сказал аль-Кааби.

    До этого он объявил, что Катар, который состоял в ОПЕК 57 лет, с 1 января 2019 года покидает эту организацию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi