В Катаре назвали оптимальную цену на нефть

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Цена в 70-80 долларов за баррель нефти приемлема для производителей и потребителей.

Как передает Report, об этом заявил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби на пресс-конференции.

"Я считаю, что 70-80 долларов за баррель нефти — цена справедливая и для производителей, и для потребителей. Цена за баррель нефти меньше 70 долларов ударяет по возможностям государств и производителей инвестировать в энергетический сектор", — сказал аль-Кааби.

До этого он объявил, что Катар, который состоял в ОПЕК 57 лет, с 1 января 2019 года покидает эту организацию.