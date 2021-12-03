Работник SOCAR пропал без вести в Каспийском море

Работник SOCAR Намазов Мурсал Гасанали оглу, 1972 года рождения, работавший электромонтером на Нефтяных Камнях, пропал без вести.

Работник SOCAR Намазов Мурсал Гасанали оглу, 1972 года рождения, работавший электромонтером на Нефтяных Камнях, пропал без вести.

Об этом Report сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, в последний раз Мурсала Намазова видели на рабочем месте 1 декабря в ночную смену, примерно в 5.45.

"После этого его никто не видел. Поиски проводились по всему периметру площадки, а также в общежитии, где он жил, к поискам на территории привлечены лодки и водолазы. Вертолетам также было поручено постоянно контролировать поверхность моря. Вчера из-за погодных условий и усиления ветра в море поисковые работы были приостановлены, сейчас они вновь возобновлены", - сказал Ахмедов.