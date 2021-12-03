Работник SOCAR пропал без вести в Каспийском море

Работник SOCAR Намазов Мурсал Гасанали оглу, 1972 года рождения, работавший электромонтером на Нефтяных Камнях, пропал без вести.
Об этом Report сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.
По его словам, в последний раз Мурсала Намазова видели на рабочем месте 1 декабря в ночную смену, примерно в 5.45.
"После этого его никто не видел. Поиски проводились по всему периметру площадки, а также в общежитии, где он жил, к поискам на территории привлечены лодки и водолазы. Вертолетам также было поручено постоянно контролировать поверхность моря. Вчера из-за погодных условий и усиления ветра в море поисковые работы были приостановлены, сейчас они вновь возобновлены", - сказал Ахмедов.