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Работник SOCAR пропал без вести в Каспийском море

Работник SOCAR пропал без вести в Каспийском море Работник SOCAR Намазов Мурсал Гасанали оглу, 1972 года рождения, работавший электромонтером на Нефтяных Камнях, пропал без вести.
Энергетика
3 декабря 2021 г. 10:26
Работник SOCAR пропал без вести в Каспийском море

Работник SOCAR Намазов Мурсал Гасанали оглу, 1972 года рождения, работавший электромонтером на Нефтяных Камнях, пропал без вести.

Об этом Report сообщил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, в последний раз Мурсала Намазова видели на рабочем месте 1 декабря в ночную смену, примерно в 5.45.

"После этого его никто не видел. Поиски проводились по всему периметру площадки, а также в общежитии, где он жил, к поискам на территории привлечены лодки и водолазы. Вертолетам также было поручено постоянно контролировать поверхность моря. Вчера из-за погодных условий и усиления ветра в море поисковые работы были приостановлены, сейчас они вновь возобновлены", - сказал Ахмедов.

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