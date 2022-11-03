В Карабахе ведутся работы по строительству и восстановлению более 50 электростанций

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в настоящее время ведутся исследования по восстановлению и строительству более 50 малых гидроэлектростанций общей мощностью более 320 мегаватт.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в настоящее время ведутся исследования по восстановлению и строительству более 50 малых гидроэлектростанций общей мощностью более 320 мегаватт.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов во время выступления на конференции на тему "Постконфликтная модель под руководством президента Ильхама Алиева".

"Ведется восстановление и строительство 7 малых гидроэлектростанций общей мощностью 33,4 мегаватта. Восстановление за два года 11 небольших гидроэлектростанций дает энергосистеме около 54 мегаватт производственных мощностей. Кроме того, ввод в эксплуатацию в ближайшие годы ГЭС "Худаферин" и "Гыз галасы" мощностью 140 мегаватт на реке Араз также внесет свой вклад в "зеленое" развитие региона", - сказал министр.

По его словам, потенциал возобновляемых источников энергии на освобожденных от оккупации территориях близок к 10 тысячам мегаватт, и на основе этого потенциала в течение 4 лет предполагается строительство ветряных, солнечных и крупных гидроэлектростанций общей мощностью 780 мегаватт.

П.Шахбазов отметил, что восстановление малых гидроэлектростанций в этом регионе, а также привлечение иностранных инвестиций в строительство ветряных электростанций в Лачыне и Кяльбаджаре являются главными приоритетами.