В Карабахе установлены зарядные станции для электромобилей

Зарядные станции для электромобилей работают в Шуше, Гадруте и Ходжавенде.

Зарядные станции для электромобилей работают в Шуше, Гадруте и Ходжавенде.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде на встрече с представителями СМИ в Гадруте.

По его словам, в будущем "Азеришыг" сам планирует использовать электромобили: "Особенно легко установить эти устройства вблизи подстанций в "зоне зеленой энергии". Зарядные станции будут установлены на всех подстанциях, так как в будущем в этих районах будут преобладать электромобили".