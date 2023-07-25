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В Карабахе установлены зарядные станции для электромобилей

В Карабахе установлены зарядные станции для электромобилей Зарядные станции для электромобилей работают в Шуше, Гадруте и Ходжавенде.
Энергетика
25 июля 2023 г. 16:49
В Карабахе установлены зарядные станции для электромобилей

Зарядные станции для электромобилей работают в Шуше, Гадруте и Ходжавенде.

Как передает Report, об этом сообщил директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде на встрече с представителями СМИ в Гадруте.

По его словам, в будущем "Азеришыг" сам планирует использовать электромобили: "Особенно легко установить эти устройства вблизи подстанций в "зоне зеленой энергии". Зарядные станции будут установлены на всех подстанциях, так как в будущем в этих районах будут преобладать электромобили".

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Версия на английском языке Charging stations for electric vehicles installed in Karabakh
Версия на азербайджанском языке "Azərişıq" Qarabağda elektromobillər üçün şarj stansiyaları quraşdırıb

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