В Карабахе начато строительство подстанций для электроснабжения 113 сел

В Карабахе начато строительство подстанций для электроснабжения 113 сел

На освобожденных территориях Азербайджана начато строительство подстанций, которые обеспечат электроснабжение 113 сел.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил представитель "Азеришыг" Исмаил Джавадзаде на заседании рабочей группы по энергетике.

По его словам, на освобожденных территориях уже введена одна новая подстанция напряжением 110 кВ, еще две находятся на стадии строительства. Также продолжаются работы по созданию и модернизации подстанций 35 кВ.

Представитель "Азеришыг" рассказал о формировании инфраструктуры в 24 селах. "В целом же, началось строительство подстанций, которые будут обслуживать в общей сложности 113 сел. Одна из них - подстанция Тазакенд в городе Агдаме, где уже начаты работы по реконструкции. Другой проект - подстанция "113/30 Истису", которую "Азеришыг" возводит в городе Кяльбаджаре. Параллельно продолжается строительство городской подстанции Кяльбаджар", - подчеркнул Джавадзаде.

Он также сообщил, что в некоторые населенные пункты Шушинского и Кяльбаджарского районов электричество пока поступает по временным сетям.