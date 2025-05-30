В Карабахе начато строительство электростанции на основе модели государственно-частного партнерства

В настоящее время в Карабахе соответствующими компаниями Турции и Азербайджана начато строительство электростанции мощностью 13 МВт на основе модели государственно-частного партнерства.

В настоящее время в Карабахе соответствующими компаниями Турции и Азербайджана начато строительство электростанции мощностью 13 МВт на основе модели государственно-частного партнерства.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил советник председателя ОАО "Азерэнержи" Вугар Алиев на заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения в Ханкенди.

По его словам, ведутся подготовительные работы для начала реализации еще двух энергетических проектов.

"В случае увеличения энергетических потребностей региона в будущем, предусматривается прокладка дополнительных линий электропередачи и увеличение энергетических мощностей. В настоящее время станции, работающие в регионе, функционируют со средней рентабельностью 30-70%, а себестоимость ниже по сравнению с другими регионами", - отметил В.Алиев.