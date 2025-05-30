О нас

В Карабахе начато строительство электростанции на основе модели государственно-частного партнерства

В Карабахе начато строительство электростанции на основе модели государственно-частного партнерства В настоящее время в Карабахе соответствующими компаниями Турции и Азербайджана начато строительство электростанции мощностью 13 МВт на основе модели государственно-частного партнерства.
Энергетика
30 мая 2025 г. 16:28
В Карабахе начато строительство электростанции на основе модели государственно-частного партнерства

В настоящее время в Карабахе соответствующими компаниями Турции и Азербайджана начато строительство электростанции мощностью 13 МВт на основе модели государственно-частного партнерства.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил советник председателя ОАО "Азерэнержи" Вугар Алиев на заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения в Ханкенди.

По его словам, ведутся подготовительные работы для начала реализации еще двух энергетических проектов.

"В случае увеличения энергетических потребностей региона в будущем, предусматривается прокладка дополнительных линий электропередачи и увеличение энергетических мощностей. В настоящее время станции, работающие в регионе, функционируют со средней рентабельностью 30-70%, а себестоимость ниже по сравнению с другими регионами", - отметил В.Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qarabağda dövlət-özəl tərəfdaşlığı modeli ilə enerji stansiyasının tikintisinə başlanılıb

Экслюзивные новости

Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
Дорин Жунгиету: Молдова заинтересована в производстве биогаза совместно с Азербайджаном
20 мая 2025 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi