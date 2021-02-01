В Карабахе могут быть созданы зоны зеленой энергии и "умные города"

На встрече обсуждался японский опыт создания зон зеленой энергии и "умных городов"

С целью обмена мнениями о подготовке концепции зеленой энергии для освобожденных территорий состоялась встреча в формате видеоконференции с представителями японской компании TEPSCO.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики Азербайджана.

Отмечено, что на встрече обсуждался японский опыт создания зон зеленой энергии и "умных городов".

Компанией были продемонстрированы презентации о практике "умного города", основанного на оцифровке, декарбонизации и децентрализации на примере ряда городов Японии, включающего оптимизацию передающих и распределительных сетей для продолжения снабжения электроэнергией в чрезвычайных ситуациях, расширение использования возобновляемых источников энергии и электромобилей с целью эффективного использования энергии.

В видеоконференции приняли участие замминистра энергетики Эльнур Солтанов, Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада, а также руководство компании TEPSCO.