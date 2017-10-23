В Канаде состав с нефтью сошел с рельсов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ 12 вагонов товарного поезда, перевозившего нефть, сошли в воскресенье с рельсов в Канаде недалеко от города Эдмонтон (провинция Альберта).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

Авария произошла в округе Стерджен. Жителям 46 домов в населенных пунктах Риверс-Эдж и Норонкэл было предписано эвакуироваться. Точное число людей, которых затрагивает этот процесс, не называется.

Как заявила представитель местной полиции Шейла Мур, при сходе вагонов никто не пострадал. Она добавила, что, вероятно, никакой угрозы населению нет, но в целях предосторожности было решено провести эвакуацию жителей расположенных поблизости домов.

Представитель компании CN, которой принадлежит товарный состав, сообщил, что к месту происшествия направлены аварийные бригады. Информации о причинах инцидента и количестве вагонов поезда пока нет.