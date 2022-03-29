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В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС

В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС Реализация проекта по производству СПГ на востоке Канады может быть ускорена из-за роста спроса на газ в Европе.
Энергетика
29 марта 2022 г. 10:30
В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС

Реализация проекта по производству СПГ на востоке Канады может быть ускорена из-за роста спроса на газ в Европе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил агентству Bloomberg исполнительный директор занимающейся проектом корпорации LNG Newfoundland and Labrador Limited Лео Пауэр.

"Реализация проекта... стоимостью 5,5 млрд канадских долларов по производству природного газа... и его сжижению на плавкомплексах в Грасси-Пойнт может быть перенесена на более ранний срок - с 2030 года на 2028 год, чтобы удовлетворить потребности европейских покупателей", - сказал в телефонном интервью Лео Пауэр.

Отгрузочный терминал будет производить до 2,6 млн тонн СПГ в год.

По словам Пауэра, преимущество проекта в том, что Ньюфаундленд находится почти в два раза ближе к Европе, чем терминалы СПГ в Мексиканском заливе, а завод будет работать на гидроэнергии, что позволит свести выбросы к минимуму.

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