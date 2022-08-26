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В Калифорнии с 2035 года запретят продажу новых машин на бензиновых двигателях

В Калифорнии с 2035 года запретят продажу новых машин на бензиновых двигателях В штате Калифорния США с 2035 года запретят продажу новых автомобилей на традиционных бензиновых двигателях.
Энергетика
26 августа 2022 г. 15:50
В Калифорнии с 2035 года запретят продажу новых машин на бензиновых двигателях

В штате Калифорния США с 2035 года запретят продажу новых автомобилей на традиционных бензиновых двигателях.

Как сообщает Report, об этом передает CNBC.

При этом, запрет не коснется владельцев таких автомобилей - они по-прежнему смогут ездить на них, а также продавать и покупать их на вторичном рынке.

Принятое решение также предусматривает постепенное снижение продаж автомобилей-гибридов до 20% от всех продаваемых машин к 2035 году при одновременном увеличении доли автомобилей, работающих на электричестве или водороде, до 68% к 2035 году.

Глава Калифорнийского совета по охране воздушных ресурсов Лиана Рэндольф считает, что новый закон позволит сократить объем вредных выбросов от автомобилей и легких грузовиков на 50% к 2040 году.

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Версия на английском языке California bans sale of new gas-powered cars by 2035

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