В каком случае нефть будет стоить 200 долларов?

Какую бы долю в мировом энергетическом балансе не занимали в будущем углеводороды, они все равно будут использоваться и "будут замыкающими", считает Новак

Цены на нефть могут взлететь до 200 долларов США за баррель, если прекратить инвестировать в новые нефтепроекты, как предлагает Международное энергетическое агентство (IEA).

Как передает Report, об этом сказал вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), выступая на сессии "Будущее энергетики. Энергопереход", организованной при участии ассоциации "Глобальная энергия".

"Я себе не представляю, что с завтрашнего дня прекращаются инвестиции в новые нефтепроекты. Ну, и что будет? Цены, наверное, будут на нефть 200 долларов США, или цены на газ взлетят. Волатильность повысится", — сказал он.

В мае IEA опубликовало доклад "Нулевые выбросы к 2050 году", в котором подчеркивается, что достижение цели так называемой "углеродной нейтральности" к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых участков добычи.

Мир, очевидно, продолжит дальше тренд на энергопереход, но списывать со счетов углеводороды не стоит, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Очевидно, что тренд (на энергопереход — ред.) никуда не денется, мы будем по нему идти. Только не очень до конца всем понятно, какими темпами. Тут можно много спорить, много разных балансов, считать и делать. Но я хотел бы сказать, что очень важно понимать, что традиционные источники энергии, в числе которых углеводороды, никуда не денутся в течение ближайших десятилетий", — сказал Новак на ПМЭФ, выступая на сессии "Будущее энергетики. Энергопереход", организованной при участии ассоциации "Глобальная энергия".

По словам вице-премьера, какую бы долю в мировом энергетическом балансе не занимали в будущем углеводороды, они все равно будут использоваться и "будут замыкающими". При этом они станут более экологичными, будь то уголь или газ.

"И в этом смысле я хочу сказать, что в первую очередь мы должны думать об энергетической безопасности, когда говорим об энергопереходе. То есть о необходимости обеспечения растущей потребности населения в энергоресурсах, обеспечения энергии. А потребление энергии будет расти, на 0,5-1% рост потребления энергии будет в мире. Поэтому я бы не списывал со счетов традиционные источники энергии. Понятно, что сегодня они менее экологичны, но это не означает, что их не будет", — заключил Новак.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате.