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В какие страны Азербайджан экспортировал природный газ в этом году?

В какие страны Азербайджан экспортировал природный газ в этом году? Общая стоимость экспортированного природного газа за последние три месяца составила 867 млн 067,72 тыс. долларов США
Энергетика
16 апреля 2021 г. 17:56
В какие страны Азербайджан экспортировал природный газ в этом году?

В январе-марте этого года Азербайджан экспортировал за рубеж 6 млрд 165 млн 450,44 тыс. кубометров природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Общая стоимость экспортированного природного газа за последние три месяца составила 867 млн 067,72 тыс. долларов США.

Из этих объемов 4 млрд 118 млн 611,23 тыс. кубометров было экспортировано в Турцию, 1 млрд 494 млн 258,33 тыс. кубометров - в Грузию.

Кроме того, за последние три месяца в Италию поставлено 435 млн 014,35 тыс. кубометров, Грецию - 57 млн 848,05 тыс. кубометров, Болгарию - 59 млн 718,48 тыс. кубометров природного газа.

Общая стоимость экспортируемого в Турцию природного газа в январе-марте составила 548 млн 955,64 тыс. долларов, в Грузию - 203 млн 954,3 тыс. долларов.

Также в первом квартале текущего года в Италию был экспортирован газ на сумму 89 млн 911,14 тыс. долларов, в Грецию - 1 6 млн 212,32 тыс. долларов и в Болгарию - 8 млн 034,33 тыс. долларов США.

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