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В Каире открылось министерское совещание Форума стран-экспортеров газа

В Каире открылось министерское совещание Форума стран-экспортеров газа В Каире (Египет) открылось 24-е совещание министров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
Энергетика
25 октября 2022 г. 10:57
В Каире открылось министерское совещание Форума стран-экспортеров газа

В Каире (Египет) открылось 24-е совещание министров Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Во встрече принимают участие министры нефти, газа и энергетики 11 государств-членов организации и главы профильных ведомств восьми стран, имеющих статус наблюдателей.

ФСЭГ состоит из 19 стран-членов: Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго и Венесуэла. А наблюдателями являются Ангола, Азербайджан, Ирак, Малайзия, Мозамбик, Норвегия, Перу и ОАЭ. Эти страны обеспечивают 44% мировой добычи.

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