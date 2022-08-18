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В кабмине ФРГ нацелены на обсуждение поставок СПГ из Канады

В кабмине ФРГ нацелены на обсуждение поставок СПГ из Канады Германия не рассчитывает на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Канады в ближайшие один-два года и нацелена на обсуждение таких поставок в среднесрочной перспективе.
Энергетика
18 августа 2022 г. 19:26
В кабмине ФРГ нацелены на обсуждение поставок СПГ из Канады

Германия не рассчитывает на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Канады в ближайшие один-два года и нацелена на обсуждение таких поставок в среднесрочной перспективе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге в Берлине заявил источник в кабмине ФРГ в преддверии визита канцлера Германии Олафа Шольца в Канаду.

"Энергоносители из Канады представляют собой скорее среднесрочное решение", - сказал источник. При этом он отметил, что ФРГ выразила желание сотрудничать с Канадой по вопросу поставок СПГ, однако не ожидает каких-либо соглашений в ходе визита Шольца.

В то же время источник в правительстве Германии утверждал, что турбина компании Siemens Energy, необходимая для полноценного функционирования газопровода "Северный поток", "может быть поставлена в любое время".

О.Шольц посетит Канаду с 21 по 23 августа. В ходе визита его будут сопровождать вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и другие члены делегации. Глава правительства ФРГ намерен посетить Монреаль, Торонто и Стивенвилл. Также ожидается его встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Правительство Германии планирует расширить энергетическое партнерство с Канадой, чтобы снизить зависимость от поставок российского газа.

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