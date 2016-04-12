В июне в Баку состоится нефтегазовая выставка-конференция

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ C 1 по 4 июня в Бакинском экспо-центре состоится крупнейшее мероприятие энергетического сектора в Прикаспийском регионе - 23-я Международная выставка и конференция "Нефть и Газ Каспия" (Caspian Oil&Gas 2016). Являясь признанной международной платформой, ключевым событием нефтегазовой отрасли в регионе, выставка и конференция ежегодно собирает руководителей самого высокого уровня для обсуждения ключевых нефтегазовых проектов каспийского региона и обеспечения энергетической безопасности. Об этом сообщили Report в ITE Group.

Высокий статус выставки подкрепляет участие в церемонии открытия выставки президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Неоценимую поддержку проекту Caspian Oil&Gas оказывают министерство энергетики Азербайджанской Республики и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR).

В этом году экспозиция выставки соберет более 200 компаний, которые продемонстрируют инновационные технологии в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечение систем хранения нефти и газа, сервисные услуги, существующие и будущие нефтегазовые проекты в регионе и многое другое. В этом году в выставке примут участие компании из Бельгии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Нидерландов, Польши, Португалии и т.д Национальные павильоны представят Чехия, Италия, Германия. Ежегодно состав Caspian Oil&Gas пополняют новые участники. В этом году это будут компании из Великобритании, Португалии, Румынии, США и др.

Статус мероприятия подчеркивает и состав спонсоров. Традиционно генеральным спонсором выставки Caspian Oil&Gas выступает SOCAR, золотыми спонсорами BP и Petronas, серебряный спонсор - Bos Shelf. Среди других спонсоров Azeri M-I Drilling, Caspian Marine Services, Global Energy, AZFEN J.V., SOCAR Polymer, Tekfen Construction и другие.

Вопросы дальнейшего развития нефтяной и газовой промышленности Азербайджана в современных реалиях, роль Азербайджана в обеспечении энергопоставок в Европу, обеспечение экологической и промышленной безопасности поставок и другие актуальные темы поднимет традиционная международная конференция Caspian Oil&Gas, которая пройдет 2-3 июня в отеле JW Marriott Absheron Baku. В конференции планируется участие около 400 делегатов из более чем 30 стран мира. Свыше 50 спикеров, среди которых ведущие эксперты, представители государственных структур, руководители крупных нефтегазовых компаний из разных стран мира выступят со своими докладами по ключевым вопросам добычи, управления и транспортировки энергоресурсов в условиях низких цен на нефть. Впервые в этом году конференция затронет тему подготовки специалистов для нефтегазовых проектов. В рамках данного заседания специалисты обсудят обязательства участников рынка в отношении кадровой и социальной ответственности, развитие систем поиска талантов, обучающих программ и других технологий, которые помогают сотрудникам стать эффективнее, выстраивание систем оценки эффективности и формирование кадрового резерва и многие другие темы. Генеральным спонсором конференции выступает SOCAR, золотыми спонсорами являются компании BP,GeneralElectricsиSnam, серебряными спонсорами являются компании Inpex, бронзовые спонсоры Caspian Geophysical, Dentons, Nobel Oil Upstream, SAP, Schlumberger, Statoil, Total и т.д. Генеральным медиа-партнером выставки и конференции выступает Caspian Energy International Media Group.

Организаторами выставки и конференции являются компания ITE Group и ее партнер Iteca Caspian.