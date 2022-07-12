В июне страны ОПЕК нарастили добычу нефти на 234 тыс. баррелей в сутки

Объем добычи нефти в июне странами ОПЕК составил 28,72 млн баррелей сутки.

Объем добычи нефти в июне странами ОПЕК составил 28,72 млн баррелей сутки.

Как передает Report со ссылкой на ежемесячный доклад картеля, в сравнении с маем это больше на 234 тыс. баррелей в сутки.

Также по итогам мая коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составили 2,68 млрд баррелей, что на 10,5 млн баррелей больше, чем в апреле, но на 312 млн ниже среднего пятилетнего значения.

В июне добыча нефти выросла в Саудовской Аравии, ОАЭ, Иране, Кувейте и Анголе, Ливии и Венесуэле объемы добычи снизились. Некоторые страны также не могут нарастить объемы добычи из-за технических сложностей, с проблемами сталкиваются в том числе Нигерия, Экваториальная Гвинея, Конго и Ангола.

"По предварительным данным за май, общие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР выросли на 10,5 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы составили 2,68 млрд баррелей, что на 253 миллиона баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 312 млн баррелей ниже среднего пятилетнего значения и на 276 млн баррелей ниже среднего уровня 2015-2019 годов", - сказано в докладе.

ОПЕК также сохранила прогноз по спросу на нефть в 2022 году. Как следует из доклада, в организации ожидают, что средний спрос будет на уровне 100,3 млн баррелей в сутки.

В ОПЕК также ожидают, что к 2023 году добыча нефти и газового конденсата в России сократится на 0,2 млн баррелей в сутки, до 10,4 млн баррелей в сутки. Однако в ОПЕК сохранили прогноз по добычи на 2022 год. Там ожидают, что по итогу года добыча нефти составит 10,63 млн баррелей в сутки, что на 1,6% меньше показателей 2021 года.