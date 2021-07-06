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В июне SOCAR импортировал в Украину из Литвы 3,9 тыс. тонн автобензина

В июне SOCAR импортировал в Украину из Литвы 3,9 тыс. тонн автобензина В июне этого года SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), импортировала в Украину 3,9 тыс. тонн автобензина.
Энергетика
6 июля 2021 г. 15:29
В июне SOCAR импортировал в Украину из Литвы 3,9 тыс. тонн автобензина

В июне этого года SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), импортировала в Украину 3,9 тыс. тонн автобензина.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

Сообщается, что это на 0,1 тыс. тонн или на 2,63% больше, чем объемы импорта автобензина в мае. Все объемы ресурса были поставлены азербайджанской компанией из Литвы.

Всего за июнь этого года на украинский рынок было импортировано 93,3 тыс. тонн автомобильного бензина. Это на 23,8 тыс. тонн или на 20% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Так, за это время импорт бензина марки "АИ-95" снизился на 5,8% и составил 70,3 тыс. тонн, а бензина марки "АИ-92" - на 45% и составил 23 тыс. тонн.

Так, в июне из Беларуси было поставлено 43,6 тыс. тонн импортируемого в Украину автомобильного топлива. Это на 55% меньше, чем в июне 2020 года.

В прошлом месяце из Литвы в Украину было ввезено 42,7 тыс. тонн автомобильного топлива, что в 2,4 раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

В июне этого года в Украину из Греции было импортировано 5,8 тыс. тонн, а из Румынии - 6 тыс. тонн автомобильного бензина.

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Версия на английском языке SOCAR imported 3,900 tons of gasoline from Lithuania to Ukraine in June
Версия на азербайджанском языке İyunda SOCAR Ukraynaya Litvadan 3,9 min ton avtomobil benzini idxal edib

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